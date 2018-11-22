Рада начала рассматривать изменения в Бюджет-2019
12:37, 22 ноября 2018Политика
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Сейчас в заседании объявлен 30-минутный перерыв.
Рада начала рассмотрение поправок к Госбюджету-2019 / фото УНИАН
Верховная Рада Украины начала рассмотрение поправок к проекту государственного бюджета на 2019 год.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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"Народные депутаты начали рассмотрение поправок к проекту Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины №9084", - говорится в сообщении.
Сейчас в пленарном заседании объявлен перерыв на 30 минут.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня рассмотрит во втором чтении доработанный после принятия в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Соответствующий вопрос стоит в повестке дня пленарного заседания после 16.00.
Депутаты приняли решение продолжить работу парламента до окончательного решения всех бюджетных вопросов.
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