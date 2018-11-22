Депутаты проголосовали за продолжение работы ВР до принятия Госбюджета-2019

Парламент сегодня планирует рассмотреть во втором чтении доработанный проект государственного бюджета Украины на 2019 год и связанные с ним законопроекты.

Народные депутаты приняли решение продолжить сегодня работу Верховной Рады до завершения рассмотрения всех бюджетных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с третьей попытки проголосовали 226 народных депутатов из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня рассмотрит во втором чтении доработанный после принятия в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Соответствующий вопрос стоит в повестке дня пленарного заседания после 16.00.

Отметим, что из-за разногласий депутатов в последние годы Рада не могла проголосовать за закон о бюджете с первого раза. Часто заседания ВР из-за этого затягивались до глубокой ночи.

Также среди вопросов, которые связаны с принятием закона о бюджете, в том числе внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно улучшения администрирования.

Также в сегодняшней повестке дня - законопроект о возобновлении деятельности “Черноморнефтегаза”.

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть изменения к закону о публичных закупках и законопроект “О таможенном тарифе”.