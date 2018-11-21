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"Предан Украине": Климкин показал фото с братом генерала РФ в Интерполе и рассказал о его патриотизме

23:43, 21 ноября 2018
Политика
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Игорь Прокопчук и Павел Климкин / фото Павел Климкин, Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о том, что в дипломатической службе МИД работает брат российского генерала, который претендовал на пост президента Интерпола.

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Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook.

«Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете. Увы, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной..», – написал Климкин.

Накануне издание «Зеркало недели» сообщило, что Александр Прокопчук, который претендовал на пост президента Интерпола, является старшим братом постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.

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Теги: #МИД#Павел Климкин