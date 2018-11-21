"Предан Украине": Климкин показал фото с братом генерала РФ в Интерполе и рассказал о его патриотизме

Накануне стало известно, что Александр Прокопчук, который претендовал на пост президента Интерпола, является старшим братом постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о том, что в дипломатической службе МИД работает брат российского генерала, который претендовал на пост президента Интерпола.

Читайте такжеКлимкин прокомментировал избрание нового главы Интерпола

Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook.

«Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете. Увы, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной..», – написал Климкин.

Накануне издание «Зеркало недели» сообщило, что Александр Прокопчук, который претендовал на пост президента Интерпола, является старшим братом постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.