Брат российского претендента на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ – СМИ

Официальные органы, причастные к назначению Прокопчука-младшего в Вену, пока комментариев не предоставили.

Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене (в целом он находится в заграничной командировке 10,5 лет; до своего назначения в Вену был послом Украины в Литве).

Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Официальные органы, причастные к назначению Прокопчука-младшего в Вену, пока комментариев не предоставили. Однако, по данным издания, информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука на текущий момент проверяются. «Хотя вызывает удивление, что такая проверка не была проведена ранее, при назначении дипломата на высокий государственный пост. При этом многие из коллег отмечает заметную внешнюю схожесть Игоря и Александра Прокопчуков. Оба Прокопчука закончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко», – пишет «Зеркало недели».

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В биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области. Википедия родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры – Житомирский обком комсомола.

Коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, грамотного и дисциплинированного, не склонного публично обсуждать свои политические убеждения. При этом коллеги не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в ОБСЕ (в Вене), так и в центральном аппарате МИД. По свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ. Однако у его коллег вызвало удивление то, что его дети еще не так давно (уже в разгар российско-украинской войны) посещали школу при посольстве РФ.

Учитывая долгий срок пребывания Игоря Прокопчука в заграничной командировке, подыскивали ему замену, но, по словам информированных собеседников издания, до сих пор не нашли приемлемого кандидата.

В то же время собеседники издания подчеркивают, что после всех необходимых проверок необходимо принимать взвешенные решения. История Прокопчука показывает, насколько тесными раньше были связаны Украины и России.

"Украина должна быть бдительна во время назначений, но и осторожна при принятии решений об увольнении, чтобы не потерять профессионалов и истинных патриотов, чьим единственным "темным пятном на биографии" могут оказаться родственники за границей", - заявил изданию один из собеседников.

«Зеркало недели» пыталось дозвониться до Игоря Прокопчука в Вену, чтобы взять у него комментарий. Однако дипломат не отвечал на сообщения и сбрасывал звонки.

Бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэна Хунвея. Голосование должно состояться в среду.