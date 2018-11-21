В оккупированном Крыму нескольких заключенных украинцев держат в "яме" - омбудсмен

Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранты дела "Хизб-ут-Тахрир".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что нескольких граждан Украины в оккупированном Крыму держат в спецкарцере, так называемой "яме".

Об этом она написала в Facebook.

"Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой "яме" нескольких граждан Украины. Среди них – задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашка" - Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", - добавила она.

Денисова отметила, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму задержали двух украинцев, объявленных в розыск Россией - СМИ

Кроме того, она добавила, что направила запросы Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову для принятия мер по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и оказания им медицинской помощи.

"Я постоянно получаю информацию и о несоблюдении прав человека в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. На этой территории расположены 28 колоний, где по состоянию на 2014-й год находилось более 16 тысяч осужденных", - сказала Денисова.

По ее словам, почти 900 заключенных написали заявление, что хотят отбывать наказание на контролируемой Украиной территории и отметила, что Украина готова к обмену заключенными, но процесс постоянно срывают представители оккупационной "власти".

Также омбудсмен отметила, что о нарушении прав заключенных известила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер.

Ранее сообщалось, что российские силовики в оккупированном Крыму после обыска задержали крымскотатарскую семью.