В управлении ГФС в Черновицкой области проходят обыски

Правоохранители проверяют информацию о причастности должностных лиц ГУ ГФС области к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов.

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Черновицкой области.

Об этом сообщили в Отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни. Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте «грецких орехов», - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что в этом году на территории Винницкой области была обезврежена преступная организация, участники которой, используя аналогичные схемы по экспорту орехов, нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн. Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ГФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Ранее на Волыни сообщили о подозрении в преступлении двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни, которые нанесли ущерб государству на сумму 7 млрд грн.