На Волыни сообщили о подозрении таможенникам, оформлявшим авто по фальшивым документам и нанесли государству убытков на 7 миллиардов гривень

Задержанных чиновников подозревают в содействии незаконному ввозу в Украину более тысячи транспортных средств, которые были растаможены по поддельным документам.

На Волыни сообщено о подозрении в преступлении двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни, которые нанесли ущерб государству на сумму 7 млрд грн.

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Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни ГФС Украины задержали 19 октября (в порядке статьи 208 УПК Украины); их причастность к совершению преступлений доказана.

По данным пресс-службы ГПУ, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в том числе автобусы, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника), которые были растаможены по поддельным документам, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн.

«В ходе досудебного расследования, при оперативном сопровождения ГУ БКОП СБ Украины, добыты доказательства, которые подтверждают схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ГФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления всех лиц, в том числе работников таможен ГФС Украины, причастных к совершению указанных преступлений.