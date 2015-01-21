В Авдеевке не прекращаются обстрелы, детей из города эвакуируют – МВД

12:09, 21 января 2015
Политика
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В городе не прекращаются обстрелы, нет света, тепла и воды – было принято решение об эвакуации детей.

УНИАН

Об этом сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Еду в Авдеевку. Город в критической ситуации. Непрекращающиеся обстрелы. Без света, без тепла и без воды. Обратился городской голова Юрий Черкасов дословно с "криком о помощи"",- написал господин Аброськин.

Он также добавил, что о ситуации уже доложено министру внутренних дел Арсену Авакову.

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«Уже сейчас с МЧС и другими службами, не только нашей области, работаем по оказанию необходимой помощи жителям города»,- добавил начальник Донецкой милиции.

Кроме того, по его информации, было принято об эвакуации детей из Авдеевки в Днепропетровскую область.

«Обратился за помощью к руководству Днепропетровской области о размещении детей Авдеевки в санатории региона. Геннадий Корбан отнесся с пониманием и готов оказать необходимую помощь. Будем организовать отправку», - добавил Аброськин.

публикацияВячеслава Аброськина.
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