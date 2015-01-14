Боевики ведут массированный артобстрел Авдеевки: разрушен жилой сектор и школа

12:03, 14 января 2015
Политика
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Боевики ведут массированный артобстрел Авдеевки: разрушен жилой сектор, школа и другие социальные объекты.

REUTERS

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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«Идет массированный артобстрел города боевиками. Разрушения жилого сектора по улице Свободы, попадание снаряда в спортивный зал школы №3 и другие социальные объекты», - написал он.

Также Аброськин отметил, что со вчерашнего дня в школах Авдеевки приостановлен учебный процесс.

«Подробности – по результатам осмотра мест, подвергшихся артобстрелу», - добавил он.

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