Боевики ведут массированный артобстрел Авдеевки: разрушен жилой сектор и школа
12:03, 14 января 2015Политика
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Боевики ведут массированный артобстрел Авдеевки: разрушен жилой сектор, школа и другие социальные объекты.
REUTERS
Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
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«Идет массированный артобстрел города боевиками. Разрушения жилого сектора по улице Свободы, попадание снаряда в спортивный зал школы №3 и другие социальные объекты», - написал он.
Также Аброськин отметил, что со вчерашнего дня в школах Авдеевки приостановлен учебный процесс.
«Подробности – по результатам осмотра мест, подвергшихся артобстрелу», - добавил он.
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