После задержания и допроса полиция отпустила помощника Надежды Савченко

Его доставили в Шевченковское управление полиции как участника конфликта, допросили и отпустили.

Полиция отпустила помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко.

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает Громадское. "Его доставили в Шевченковское управление полиции как участника конфликта, допросили и отпустили", - сказал Тракало.

Ранее в Киеве правоохранители при участии спецназа задержали Валерия Мосийко, помощника внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

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Согласно информации, во время задержания произошли столкновения. Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев.

Сестра Надежды Савченко Вера Савченко сообщила, что Мосийко является помощником ее сестры на общественных началах, он бывший работник МВД. По ее словам, Мосийко возвращался с Михайловской площади, где каждое воскресенье проходит акция в поддержку Надежды Савченко и политзаключенных. Вера Савченко утверждает, что во время акции Мосийко ударили представители полиции. "Валерия ударили по лицу, разбили нос до крови и брызнули баллончиком", - сказала она. Уже после акции, по словам Веры, ей сообщили, что Мосийко задерживают.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству против Рубана и Савченко завершено.