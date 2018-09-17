Верховный суд отказался вернуть Савченко неприкосновенность

Он отказал Савченко и ее адвокату в признании противоправными и отмене постановлений Рады.

Верховный суд признал законным разрешение Верховной Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать и избрать меру пресечения депутату Надежде Савченко.

Такое решение суд принял 11 сентября, пишет Украинская правда.

Он отказал Савченко и ее адвокату в признании противоправными и отмене постановлений Рады.

По мнению защиты Савченко, генпрокурор Юрий Луценко, выступая перед Радой, "не привел никаких ссылок на конкретные факты и доказательства".

Его доклад якобы "содержал лишь общую информацию", а обнародованные им видео- и аудиозаписи "не могут считаться надлежащими и допустимыми доказательствами", так как были получены в ходе следственных действий, которые касались не Савченко.

Кроме того, нардеп пожаловалась, что ее коллеги должным образом не проверили законность и обоснованность представлений генпрокурора.

Адвокат настаивал также на нарушениях при рассмотрении на заседании парламента.

В свою очередь, в Верховной Раде ответили, что представление "подтверждается конкретными фактами, полученными в результате досудебного расследования доказательствами".

"Ни Комитет, ни ВРУ не действует как орган досудебного расследования или суд, чтобы окончательно устанавливать и проверять достаточность, законность, обоснованность полученных доказательств", – подчеркнул представитель парламента.

Верховный суд решил, что разрешения Рады относительно Савченко "приняты на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины, обоснованно, пропорционально и с соблюдением прав человека на участие в процессе принятия решения".

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Решение может быть обжаловано в Большую Палату в течение 30 дней.

Савченко и переговорщику Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.