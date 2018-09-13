Следователи установили личность организатора по делу о госперевороте "Савченко-Рубана" - Матиос
Следователи установили личность организатора по делу, в котором Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в планировании переворота и захвате государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно", - сказал он.
По данным Матиоса, в терактах должны были принять участие до 30 человек.
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"Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя, - ред.)", - добавил главный военный прокурор.
Как сообщал УНИАН, народного депутата Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.
По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.
Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.
Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.
22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
Савченко и Рубан содержатся под арестом.
4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с применением полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.
2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.