Украинская церковь могла получить томос еще 10 лет назад, однако Москва помешала – Ющенко

По словам экс-президента, получить томос в 2008 году помешал патриарх РПЦ Алексий II.

Вселенский патриарх Варфоломей I в 2008 году был готов предоставить Украинской православной церкви томос об автокефалии, однако этому помешал патриарх РПЦ Алексий II.

Об этом в интервью «Громадському» рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Читайте такжеКравчук рассказал, как украинцы просили томос автокефалии церкви 28 лет назад

По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился с президентом подготовить «дорожную карту» для предоставления украинской церкви автокефалии.

«Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка автокефальной церкви, украинской православной церкви киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви», — отметил Ющенко.

По словам экс-президента, получить томос в 2008 году помешал патриарх РПЦ Алексий II. Он срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что у него не было приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого и решилась судьба томоса для Украины.

«Базовая договоренность, которая была достигнута — это то, что они возвращаются к церковному общению, и в пределах этого церковного общения русская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве всемирного собора. В размен на что? Можно я поставлю три точки?», — отметил Ющенко.

Как добавил бывший глава государства, Москва согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет повестку дня собора.

Отмечается, что в 1996 году, после предоставления автокефалии эстонской православной церкви, РПЦ прекратила общение с Константинополем. В то же время Варфоломей работал над созывом Всеправославного собора, в котором РПЦ участвовать отказывалась. В конце концов собор состоялся в 2016 году на Крите, однако представители РПЦ не приняли в нем участие, а в дальнейшем не признали его решений.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

14 ноября бывший пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко утверждал, что объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля, состоится 22 ноября.