Суд заочно арестовал Януковича, ГПУ может требовать его экстрадиции из РФ

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ, решение вынесено 19 января 2015 года.

Избрание указанной меры пресечения предоставляет возможность следователям Генеральной прокуратуры требовать экстрадиции Януковича с территории Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Вместе с Януковичем с Украины сбежали и его «соратники».

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Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

15 ноября Ярема сообщил, что Генпрокуратура возбудила более 30 уголовных производств в отношении Януковича и его сообщников. Им всем также сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений и объявлен розыск.

18 ноября председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Служба безопасности завершила расследование и передала в Генпрокуратуру материалы по счетов, имущества экс-президента Януковича и еще более 80 бывших высокопоставленных чиновников, которые работали при нем.

"Относительно 82 бывших высокопоставленных (фамилия Януковича первое в списке), которые работали в правительстве бывшего президента в 2010-2013 годах, по их счетам, имуществу, СБУ расследования завершила и передала в Генпрокуратуру", - сказал Наливайченко.

12 января 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Николая Азарова и еще нескольких человек.

16 января генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Генеральная прокуратура готовит пакет документов для начала процедуры экстрадиции из РФ Януковича, Азарова и других украинских чиновников, которых Интерпол объявил в международный розыск.