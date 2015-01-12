Интерпол объявил в розыск Януковича, Азарова и бывших должностных лиц (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

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«Сегодня, спустя несколько месяцев с момента обращения в марте 2014 года, аргументации и подготовки пояснений, Интерпол, по подготовленным запросам МВД, Генпрокуратуры Украины и СБУ, специальная комиссия Интерпола приняла решение», - написал он.

«Объявлены в международный розыск Интерпола (красная карточка - задержание для экстрадиции в Украину): Янукович Виктор Федорович, Янукович Александр Викторович, Азаров Николай Янович, Богатырева Раиса Васильевна, Колобов Ю.В. (экс-министр финансов Украины), Дзекон Г.Б. (экс-руководитель Укртелекома)», - подчеркнул Аваков.

Также он добавил, что ранее были объявлены в розыск Интерпола: Эдуард Ставицкий, Сергей Курченко, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Андрей Игнатов, Александр Динник.