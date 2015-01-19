В Харькове проводят антитеррористические мероприятия

Осуществляются экстренные антитеррористические меры.

О совместном сообщеним председателя СБУ Валентина Наливайченко и министра внутренних дел Арсена Авакова на своей странице в Фейсбук написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Глава СБУ и Министр внутренних дел в связи с взрывом в Харькове сообщают о создании отдельного штаба, в который вошли представители СБУ, МВД и сотрудники прокуратуры. В городе Харькове объявлена спецоперация по розыску и задержанию правонарушителей. Осуществляются экстренные антитеррористические мероприятия. Мы просим всех сохранять спокойствие и выдержку", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, около 18:50 у здания Московского районного суда Харькова произошел взрыв. В результате взрыва были травмированы 12 человек. Всем им была предложена госпитализация.

Перед взрывом в суде закончилось заседание по делу проукраинского активиста, участника АТО Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. На судебном заседании по этому делу присутствовали активисты «Правого сектора», которые поддерживают Соколова.

Предварительная квалификация преступления - террористический акт.