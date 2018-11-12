Президент Казахстана отказался проходить возле стенда «Крымский мост» во время визита Путина

Казахстанская сторона отказалась согласовывать пеший маршрут главы государства мимо стенда с изображением Крымского моста из-за того, что Казахстан не признал аннексию Крыма.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался проходить возле стенда «Крымский мост» с президентом России Владимира Путина в ходе его визита з ноября в казахстанский Петропавловск, где главы государств посетили туристическую выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», - прокомментировал Песков публикацию в газете «Московский комсомолец», согласно которой казахстанская сторона отказалась согласовывать пеший маршрут главы государства мимо стенда с изображением Крымского моста из-за того, что Казахстан не признал аннексию Крыма.

Как сообщал УНИАН, Путину и Трампу не дали сесть рядом в Елисейском дворце