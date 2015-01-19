"Советник" Путина сообщил о возможном вторжении войск РФ в Украину

Об этом пишет американское издание The Daily Beast, передает Украинская правда.

По словам автора статьи, Марков рассказал ей, что предостережения секретаря СНБО Александра Турчинова о полномасштабной войне, могут оправдаться.

"Некоторые российские силы могут быть задействованы, чтобы помочь армии Новороссии в случае, если украинские силы перевооружатся и станут наступать", - приводит слова Маркова автор статьи.

Он также признал, не вдаваясь в детали, что "как минимум дважды в августе и сентябре, некоторые российские вооруженные силы были на украинской территории".

Марков работает как вице-ректор Российского университета имени Плеханова. Сейчас он говорит, что видит своей миссией – консультирование Кремля.

"Я передаю мои советы через Нарышкина (Сергей Нарышкин – глава Госдумы России. - ред)" . При этом Марков признал, что некоторые его советы не были учтены. "Я был против признания киевских выборов, но мы их признали, это была ошибка", - сказал Марков.

Читайте такжеРоссия использует Донбасс как полигон для испытания новейшего оружияОн также признал, что план Москвы был расширить территорию как он ее называет "Новороссии", выиграв войну на Донбассе, а потом пойти на Николаев, Харьков, Одессу.

Но сейчас, Марков признал, что меняет тактику. "Где-то полтора месяца назад я посоветовал вместо "новороссии" мы могли бы продвигать интеграцию Донбасса назад в Украину.

"С ноября президент Путин ни одного раза не произнес слова "Новороссия", - отметило издание.