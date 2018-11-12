РосСМИ сообщили о задержании в России агента СБУ – таксиста под псевдонимом «Вова»

После задержания мужчина якобы рассказал о сотрудничестве с СБУ, избежав ответственности.

В Краснодарском крае РФ силовики задержали гражданина Украины по подозрению в работе на украинские спецслужбы.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Вова". Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - сообщил собеседник агентства.

"Работая в такси и постоянно посещая нашу страну (РФ – ред.), Пермяков имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел", - отметил он.

По его данным, после задержания мужчина рассказал о сотрудничестве с СБУ, избежав ответственности. Сообщается, что соответствующими органами Пермякову закрыт въезд в РФ.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Яцюк заявил, что В Украине развернута целая агентурная сеть российских спецслужб.