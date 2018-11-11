Московский суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова - адвокат

У адвоката Полозова и его клиентов остается право обращения в Верховный и Конституционный суды.

Московский суд отказался рассекретить указы о помиловании заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Об этом Радио Свобода сообщил российский адвокат Николай Полозов.

«Кассационная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы Чийгоза и Умерова на незаконный отказ в принятии их исков к администрации президента РФ Владимира Путина и отказала в их удовлетворении», - сказал он.

«По логике московских судей, обращение в суд с иском к администрации президента является нарушением принципа разделения властей, вмешательством в конституционно-правовую и иную деятельность президента. И что самое удивительное, ореолом неприкосновенности президента наделяются и его непосредственно подчиненные чиновники. И конечно, Московский городской суд даже не упоминает в своих определениях ссылки на часть 2 статьи 24 Конституции РФ, согласно которой, российская власть обязана обеспечить ознакомление Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с указами Путина об их помиловании, поскольку эти указы непосредственно затрагивают их права и свободы», - отметил Полозов.

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По его словам, у него и его клиентов остается право обращения в Верховный и Конституционный суды.

«Кроме того, пока решение Европейского суда по правам человека еще частично выполняются на территории России, будем реализовывать и этот механизм защиты», -подчеркнул адвокат.

Полозов добавил, что собирается приехать в Киев.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был осужден в России к 8 годам колонии общего режима и признан виновным в организации массовых беспорядков на митинге в Симферополе перед зданием Верховного Совета Крыма. Митинг состоялся 26 февраля 2014 года, накануне аннексии Крыма Россией и так называемого «референдума» о вхождении Крыма в состав России. Умеров в сентябре 2017 года был приговорен к двум годам колонии-поселения.

25 октября 2017 года российская власть освободила и передала Турции Умерова и Чийгоза. Позже они прилетели в Киев.