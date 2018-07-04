Присутствие миротворцев на Донбассе пугает Путина, поскольку потом они должны будут войти в Крым - Чийгоз

Давление на президента РФ Владимира Путина по поводу агрессии в Украине должно происходить в нормандском формате, считает заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Президент РФ Владимир Путин боится размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН из-за крымского вопроса.

Такое мнение в эфире телеканала ICTV выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат должен определить общее давление на Путина. Например, присутствие миротворцев на востоке Украины пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым", – сказал Чийгоз.

Он также заявил, что после освобождения Сенцова, Россия посадит других людей.

Читайте такжеПорошенко обсудил с президентом Сербии проблему Косово и введение миротворческой миссии на Донбассе

"Чтобы меня освободить и Умерова, на следующий день "взяли" еще четверых. Мы, конечно же, освободим ряд заключенных, о которых сейчас говорит весь мир. Но будьте уверены, что следом посадят еще таких людей, которые также будут вести себя достойно в тюрьмах и сопротивляться", – добавил Чийгоз.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что миротворцы ООН "превратятся в мишени", если зайдут на Донбасс по предлагаемому Украиной сценарию.