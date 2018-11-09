В новых санкциях признается, что РФ контролирует оккупированную часть Донбасса – Волкер

При этом Волкер отметил, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнут прогресс в возвращении Крыма под контроль Украины и имплементации Минских соглашений.

Новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части востока Украины.

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Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает радио Свобода. Также впервые санкции накладывают на физических лиц, которые своими инвестициями «способствуют интеграции Крыма» и касаются причастных к нарушениям прав человека в Крыму.

Говоря о новых санкциях, которые США накладывают на Россию, Курт Волкер отметил, что они касаются как Крыма, так и Донбасса. «Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России по интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека», – сказал Волкер.

Он отметил, что санкции являются следующим шагом после Крымской декларации государственного секретаря США Майкла Помпео от 25 июля о том, что США не признают и не будут признавать в будущем Крым как часть России.

Эти санкции, по словам Волкера, подчеркивают непоколебимое партнерство между США и Украиной и Евросоюзом и неприятие оккупации и аннексии Крыма и использование силы, чтобы контролировать части Луганской и Донецкой областей на востоке Украины. При этом США возлагают на Россию ответственность за нарушения прав человека в районах Украины, которые оккупированы или контролируемые Россией с помощью силы.

«На протяжении долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над тем, что происходит на оккупированных ею территориях, это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины», – подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнут прогресс в возвращении Крыма под контроль Украины и имплементации Минских соглашений. «Если бы мы увидели имплементацию Россией Минских соглашений и установление мира, мы были бы готовы пересмотреть санкции и отменить их. Но сейчас мы никакого прогресса не видим», – заявил Волкер.

Война на Донбассе, по словам Волкера, уже имеет больше жертв, чем любой другой конфликт в Европе со времени Балканских войн. А относительно людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, то эти цифры являются крупнейшими со времени Второй мировой войны. Более 3 млн человек покинули зону конфликта, где погибло более 10 тыс. человек. Из них 450 гражданских лиц погибло только за последние 14 месяцев. Более миллиона человек нуждается в помощи, потому что живут без воды, отопления или даже крыши над головой. Большинство из этих самых нуждающихся – пожилые люди, которые не имеют возможности покинуть зону конфликта.

Для того, чтобы цифры потерь были понятны иностранным журналистам, Курт Волкер пояснил, что около 3 тыс. гражданских украинцев погибли в этом конфликте, а потери украинского войска, которые достигают 7 тыс., являются большими, чем потери среди американских в Афганистане за все время войны в той стране.