Волкер надеется согласовать с Сурковым дату встречи в последующие несколько недель

Специальный представитель Государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер надеется согласовать с помощником президента РФ Владиславом Сурковым дату новой их встречи в последующие несколько недель.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов из Вашингтона.

"Мы оба рассчитываем на готовность встретиться в последующие несколько недель. У нас нет определенной даты, но я ожидаю вскоре услышать от них ответ", - отметил Волкер.

Он выразил надежду, что удастся согласовать дату встречи в удобное для обеих сторон время.

"Пока ничего не запланировано в графике", - сказал Волкер.

Кроме того, спецпредставитель напомнил, что ранее они с Сурковым обменялись письмами.

По его словам, на данный момент Россия остается весьма далекой от того, чтобы согласиться на введение на Донбасс настоящей миротворческой миссии ООН.

"Россия поддерживает идею миссии ООН, которая будет только защищать наблюдателей СММ, но не будет способствовать безопасности во всем регионе, не будет осуществлять контроль над созданием безопасных условий", - сказал он.

Также, по словам Волкера, Россия не соглашается на расформирование созданных ею в Донбассе образований, в том числе вооруженных группировок.

Он добавил, что условия, которые выдвигает Россия, не соответствуют Минским соглашениям, и поэтому международные партнеры, такие как Германия, Франция и другие, не поддержат позицию РФ.

"Мы надеемся продолжать вести диалог, потому что это важно", - добавил спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, последняя встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.