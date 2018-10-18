Волкер анонсировал переговоры с Украиной о продаже американского оружия

Спецпредставитель госдепартамента напомнил, что США отменили запрет на поставки оружия Украине.

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов по делам Украины Курт Волкер анонсировал возможные переговоры с Киевом относительно продажи оружия.

Об этом американский дипломат заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Он напомнил, что США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину.

По словам Волкера, еще несколько лет назад, при предыдущей американской администрации, предоставление Украине вооружения рассматривалось как провокационный поступок. Как известно, в администрации Барака Обамы высказывали позицию, что это может привести к еще большему противостоянию на Донбассе.

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"Мы избавились от этого, и мы теперь можем помочь Украине противотанковым оружием (противотанковыми ракетными комплексами - УНИАН), системами для борьбы со снайперским огнем", - заявил спецпредставитель США.

"Решение администрации (Дональда Трампа) состоит в том, чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту, которая имеет стратегию национальной безопасности, стране, которая, вероятно, имеет недостатки в этой стратегии. И друзья, и союзники могут говорить о том, как можно помочь устранить эти недостатки", - отметил Волкер.

Он также сообщил, что происходит взаимодействие с Конгрессом относительно нового пакета военного финансирования.

"И мы будем встречаться с украинцами, чтобы говорить также об экспортной продаже оружия", - подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

Как сообщал УНИАН, 2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Украина уже получила это вооружение.

Кроме того, оборонным бюджетом США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 млн долл. военной помощи, в том числе 50 млн на летальное вооружение.

В частности, речь идет о подготовке и предоставлении оснащения украинским военным, о дальнейшем предоставлении контрбатарейных радаров, защищенных средств коммуникации, беспилотных летательных аппаратов, системы контроля морского пространства, а также о реагировании на кибератаки и о контринформационных мерах, направленных на противодействие гибридной войне.