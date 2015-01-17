Штаб АТО: в аэропорту Донецка наблюдается затишье
15:27, 17 января 2015Политика
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В Донецком аэропорту наблюдается относительное затишье.
В районе донецкого аэропорта наблюдается затишье \ Соцсети
Об этом на странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО.
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«Сейчас в Донецком аэропорту наблюдается относительное затишье. Боевики в 9.00 обстреляли метеовышку из минометов, после чего начали обстреливать из тяжелого вооружения населенные пункты вблизи аэропорта: из минометов и артиллерии - Марьинку, Опытное, Авдеевку, Гранитное, из «Градов» - Красногоровку, Авдеевку и Пески», - говорится в сообщении.
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