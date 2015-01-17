Волонтер: "киборги" контролируют донецкий аэропорт

Об этом на своей странице в соцсети сообщает волонтер Татьяна Рычкова. "Ситуация стабильная. Наши силы контролируют АП. Высшее командование на месте, позиции сдавать не буду, но прямо в горячей точке. Мы с Дмитрием Марченко влетели с бешеной скоростью в момент массированного артобстрела. Поддержка артиллерии с нашей стороны мощная", - написала она.

Читайте такжеНочью боевики обстреливали донецкий аэропорт и ближайшие селаТакже волонтер отметила, что со стороны боевиков поступила просьба прекратить огонь, чтобы забрать убитых и раненых. "Боеприпасы в АП доставляются, бронетехнику лично вел комбриг. Мусор в терминале продолжает гореть, привезла огнетушители, потушим. АП подконтрольный ВСУ", - добавила Татьяна Рычкова.