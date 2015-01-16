ОБСЕ зафиксировала передвижение военной техники боевиков

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 16 января, передает LB.ua.

"Ряд нарушений режима прекращения огня и военных передвижений наблюдались СMM в Донецке и Донецкой области", - сказано в сообщении.

Наблюдатели видели три немаркированных грузовика, который буксировали три 122-мм гаубицы Д-30 на южной окраине Донецка, мимо блокпоста ДНР. В районе Макеевки представители миссии увидели два немаркированных танка Т-80.

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Кроме того, ОБСЕ наблюдали конвой из 21 Уралов и КамАЗов, также без опознавательных знаков, которые направляясь на юг по шоссе возле Старобешево. Четыре грузовика, как оказалось, перевозили коммуникационное оборудование, в то время как содержимое других грузовиков было скрыто.