В Курахово поймали боевиков "ДНР" Цербера и Кобу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что по указанию главарей террористическая группа, в состав которой входил "Цербер", в декабре действовала в районе населенных пунктов Марьинка и Курахово. Боевики совершали в этой местности разведку расположения на блокпостах подразделений Вооруженных сил Украины. "Разведчики" активно мародерствовали, терроризировали и запугивали местных жителей, угрожая физической расправой. Они убили двух мирных граждан - мужчину и женщину и завладели их автотранспортом. Убегая с места преступления, террористы ранили сотрудника ДПС Украины.

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В результате контрразведывательных мероприятий сотрудники СБУ оперативно установили одно из мест укрытия террористов. В ходе спецоперации были задержаны "Цербер" и еще один боевик-диверсант по прозвищу "Коба". Оба ранее вместе проходили специальную подготовку на базе одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "Оплот".

Во время задержания у террористов был изъят пистолет, две гранаты и карта Донецкой области с пометками результатов их разведывательной деятельности. Изъятие у боевиков этой карты позволило предотвратить жертвы среди мирного населения и украинских военнослужащих.

Следователями СБУ начато уголовное производство, оба боевика содержатся под стражей. Оперативно-следственные действия продолжаются.