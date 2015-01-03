На Луганщине задержали одного из лидеров бандформирования "Леший" (видео)

Бойцы АТО на Луганщине задержали заместителя командира батальона боевиков «Леший».

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По сообщению, боевик проводил разведку позиций сил АТО вблизи Бахмутской трассы.

На видео военные рассказывают, как происходило задержание и почему они заподозрили мужчину, который сначала называл себя мирным жителем и уверял, что идет к матери в больницу.

Напомним, бандформирования «Леший» известное жестоким террором мирного населения, рэкетом и мародерством.

Наши военные в районе "Бахмутки" постоянно сталкиваются с вылазками вражеских диверсионных групп.