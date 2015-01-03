На Луганщине задержали одного из лидеров бандформирования "Леший" (видео)
10:57, 03 января 2015Общество
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Бандформирования «Леший» известное жестоким террором мирного населения, рэкетом и мародерством
REUTERS
Бойцы АТО на Луганщине задержали заместителя командира батальона боевиков «Леший».
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
По сообщению, боевик проводил разведку позиций сил АТО вблизи Бахмутской трассы.
На видео военные рассказывают, как происходило задержание и почему они заподозрили мужчину, который сначала называл себя мирным жителем и уверял, что идет к матери в больницу.
Напомним, бандформирования «Леший» известное жестоким террором мирного населения, рэкетом и мародерством.
Наши военные в районе "Бахмутки" постоянно сталкиваются с вылазками вражеских диверсионных групп.
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