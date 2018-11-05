В Киеве с акции памяти Гандзюк пытались выгнать двух нардепов (видео)

Появление нардепов участники митинга-реквиема встретили без особой радости.

Под зданием МВД в Киеве состоялся митинг с требованием найти убийц советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября в больнице.

Как пишет theБабель, акция начиналась мирно, но через час вспыхнул конфликт. К присутствующим - общественным активистам, журналистам и друзьям Екатерины Гандзюк - присоединились народные депутаты от БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук.

Их появление участники митинга-реквиема встретили без особой радости. А один из активистов спровоцировал конфликт. Он подошел к Найему и начал выкрикивать ему в лицо: «Ты сотрудничаешь с ними! Ты проводил реформу МВД! Ты не вышел из БПП! Прочь отсюда, ты не имеешь права здесь быть!».

В ответ Мустафа Найем пытался защитить себя, но активист не слушал его, размахивал руками и готов был начать драку.

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На митинге по делу Гандзюк активист пытался спровоцировать конфликт с нардепами от БПП - Мустафой Найемом и Светланой Залищук pic.twitter.com/HheecfgHBk — ТһеБабель (@theBabelUA) November 4, 2018

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Читайте такжеПо делу Гандзюк собрана вся доказательная база, в ближайшее время его передадут в суд - полиция

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения.

Полиция изменила квалификацию нападения на Гандзюк, квалифицировав его как законченное преступление. Расследование проводится по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.