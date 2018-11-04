В Киеве сотни людей собрались на митинг-реквием по Екатерине Гандзюк (фоторепортаж)

Участники акции требовали найти и наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

В Киеве в воскресенье вечером, 4 ноября, под зданием МВД несколько сотен человек собрались на митинг-реквием по Екатерине Гандзюк «Ее убили».

Как сообщает "Украинская правда", участие в акции принимают более 200 человек. Позже количество участников акции достигло примерно 500 человек. Друзья, активисты, коллеги, журналисты и политики несут портреты погибшей.

Перед входом на территорию Министерства внутренних дел активисты выложили надпись на тротуаре "Ее убили". Участники акции требовали найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк.

Аналогичные акции проходят вечером 4 ноября во Львове, Херсоне, Харькове, Днепре и др. городах.

Здание МВД охраняют несколько полицейских. К активистам из Министерства пока что никто не выходил.

Перед началом акции проезд по ул.Богомольца был перекрыт полицией от ул. П.Орлика, усилен КПП и весь периметр комплекса МВД. Местных жителей на авто пропускают на улицу только при наличии документов, подтверждающих прописку.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Читайте такжеПо делу Гандзюк собрана вся доказательная база, в ближайшее время его передадут в суд - полиция

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения.

Полиция изменила квалификацию нападения на Гандзюк, квалифицировав его как законченное преступление. Расследование проводится по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.