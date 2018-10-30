Россия в Совбезе ООН хотела пригласить для выступления представителя боевиков "ЛНР"

Семеро членов Совбеза проголосовали против участия в заседании лица, которое не представляет законные органы власти Украины.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций отказал постоянной делегации Российской Федерации пригласить для выступления на заседании Совбеза представителя боевиков "ЛНР".

Открытое заседание Совета безопасности ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины траснлювалося на сайте ООН.

В частности, представитель Боливии, которая в октябре председательствует в Совбезе ООН, сообщил, что российская делегация направила обращение пригласить для участия в заседании представителя контролируемых Россией боевиков на оккупированной части Луганской области Елену Кравченко.

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При этом, постоянный представитель Швеции сказал, что это лицо не представляет законные органы власти или гражданское общество Украины. "Разрешить участие представителю незаконного сепаратистского образования на заседании Совета безопасности создаст опасный прецедент", - заявил представитель Швеции.

Он добавил, что Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания и США проголосуют против приглашения этому лицу выступать на Совбезе.

Это предложение было поставлено на голосование членов Совбеза и в итоге не было поддержано. Семь членов проголосовали "против", семь "воздержались" и только Россия поддержала свое предложение.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание по вопросу Украины. Заседание состоится в преддверии анонсированных в Москве и оккупационной властью "выборов" на Донбассе.