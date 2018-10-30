Совбез ООН сегодня проведет заседание по Донбассу
Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил в Facebook,что Совет Безопасности ООН во вторник проведет открытое заседание по вопросу Украины.
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"Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных территориях Украины",- заявил дипломат.
Уточняется, что заседание начнется в 21:00 по киевскому времени. Заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационными властями "выборов" на Донбассе.
Также в этом месяце Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией. В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.