Крымчан не будут преследовать за службу в российской армии - прокуратура АРК

В прокуратуре заметили, что уголовная ответственность может наступать только, если призванный гражданин совершил преступление согласно украинскому закону.

В Прокуратуре Автономной Республики Крым заверяют, что массово не будут привлекать к уголовной ответственности жителей аннексированного Крыма, которых призвали в российскую армию.

Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" сказала прокурор Прокуратуры АРК Елизавета Дзигора.

Она утверждает, что уголовная ответственность может наступать только, если призванный гражданин совершил преступление согласно украинскому закону.

"Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в Вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельно в случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила Дзигоро.

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Отмечается, что ранее прокуратура АРК совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинкским союзом по правам человека передали в Международный уголовный суд обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в Вооруженных силах России.

В октябре 2018 года в Крыму оштрафовали 18 человек за уклонение от службы в российской армии.

В мониторинговом отчете ООН, который представили 13 сентября, говорилось, что с 2015 года Россия призвала в ряды своих вооруженных сил около 12 тысяч человек, проживающих в аннексированном Крыму.

Киев требует от России прекратить призыв в вооруженных сил жителей аннексированного Крыма.