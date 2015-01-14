В Донецкой области объявлен день траура по погибшим под Волновахой

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«В Донецкой области 14 января объявлено днем траура, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Александр Кихтенко», - говорится в сообщении.

«Распоряжением поручено приспустить Государственный флаг Украины, флаг области на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций», - сообщает ОГА.

Читайте такжеСовбез ООН осудил обстрел автобуса в Волновахе и требует расследования Также отмечается, что райгосадминистрациям, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано воздержаться от проведения концертно-развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.

Как сообщалось, вчера, 13 января, около 14.30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте погибли десять пассажиров автобуса, еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позже в больнице умерли еще два человека.