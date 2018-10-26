Россия должна убраться из Крыма и Востока Украины - советник Трампа

Россия также должна прекратить использование запрещенного химического оружия в своих попытках покушений на русских беженцев на Западе.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу, 26 октября, заявил, что было бы хорошо, чтобы Россия убралась из украинского Крыма и восточной части Украины, а также прекратила вмешательство в выборы США.

Комментарий прозвучал во время интервью советника Трампа агентству Reuters в Тбилиси, где Болтон встречался с представителями правительства Грузии, передает Deutsche Welle.

"Это очень поможет, если они (россияне - ред.) прекратят вмешательство в наши выборы, (...) уберутся из Крыма и Донбасса в Украине", - заявил Джон Болтон.

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Он также добавил, что Россия должна прекратить использование запрещенного химического оружия в своих попытках покушений на российских беглецов на Западе и меньше вмешиваться в дела Ближнего Востока.

Именно такое поведение России в прошлом привело к введения Вашингтоном санкций, подчеркнул советник Трампа, добавив также, что сейчас официальные лица США находятся в процессе принятия решения, вводить в отношении РФ дальнейшие штрафные меры.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.