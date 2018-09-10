Washington Post: Российская оккупация Крыма токсичнее, чем кажется

Утечки токсичных отходов на заводе в Армянске стали очередным результатом российской агрессии против Украины.

Когда прошлой осенью радиоактивная туча расползлась по всей Европе, прошло несколько недель, прежде чем ученые обнаружили ее источник. Тогда оказалось, что утечка радиации произошла на заводе по переработке ядерных отходов «Маяк» на юге России.

Хотя эксперты отметили, что российское ядовитое облако не представляет большого риска для человеческого здоровья, критики обвинили Москву в замалчивании, которое напоминает то, как лидеры СССР отрицали аварию в Чернобыле в 1986 году.

Похожие сравнения появились и на этой неделе после того, как Россия вывезла более 4 тысяч детей из Армянска на оккупированном российскими войсками украинском полуострове Крым, пишет Washington Post.

На заводе по производству титана в городе произошла утечка сернистого газа, который поставил под риск здоровье более 200 тысяч местных жителей еще в середине августа. Так называемые «чиновники» из России вплоть до недавнего времени ничего с этим не делали. Только сейчас началась эвакуация наиболее уязвимых групп населения, а владелец завода признал утечку яда. Завод остановили лишь на прошлой неделе.

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Сернистый газ не имеет цвета. Однако, несмотря на это, не заметить признаков экологической катастрофы было невозможно. Люди в городе сообщали о маслянистой субстанции, которая оседала на металлических поверхностях в их городе, а также о загрязнении воздуха. Трое людей умерли. BBC сообщило, что в больницы неподалеку поступает много пациентов с проблемами дыхательных путей и с химическими ожогами. А в это время российские «чиновники» отрицают, что утечка яда опасна для человеческого здоровья. Похожие симптомы наблюдались и на материковой территории Украины неподалеку от административной границы с Крымом.

«Ночью, когда влажность поднимается, кожа начинает жечь», - сказал неназванный местных житель.

Пока не известно точно, почему произошла утечка газа. В России подозревают, что ядовитые пары появились из-за жары, которая подействовала на резервуары с отходами. Также в Москве обвиняют Украину. Мол, отрезав оккупированный российскими войсками Крым от обеспечения украинской водой, Киев вызвал катастрофу. В свою очередь, украинская сторона допускает, что армия России могла повредить завод в Армянске во время военных учений.

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Издание напоминает, что на Донбассе Украине приходится отбиваться от атак российских сил. И эта война длится уже пятый год, унеся жизни свыше 10 тысяч человек. Напряжение длится также в Черном и Азовском морях, а также на территории, вблизи административной границы Крыма. Два года назад Россия обвинила Украину в том, что якобы она устроила здесь атаки, в результате которых погибли двое российских солдат.

«Это очень опасная игра», - сказал тогда Владимир Путин.

И вот теперь конфликт России против Украины вызвал новый риск. На этот раз невидимый ядовитый газ расползается регионом.