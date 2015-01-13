Боевики обстреляли метеовышку донецкого аэропорта

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Этой ночью незаконные вооруженные формирования 12 раз применили реактивные системы залпового огня «Град», из которых обстреляли метеовышку донецкого аэропорта», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики используют "перемирие" для повышения боеспособности – ИСТакже отмечается, что из «градов» были обстреляны населенные пункты Красногоровка, Невельское, по два раза Опытное и Пески и пять раз - Тоненькое.

«По-прежнему бандформирования открывают огонь из тяжелого вооружения. Районом наибольшего обострения остается донецкий аэропорт и населенные пункты вблизи него», - констатировали в пресс-центре.