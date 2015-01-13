Боевики обстреляли метеовышку донецкого аэропорта
10:04, 13 января 2015Политика
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Боевики обстреляли из «Градов» метеовышку аэропорта в Донецке.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
«Этой ночью незаконные вооруженные формирования 12 раз применили реактивные системы залпового огня «Град», из которых обстреляли метеовышку донецкого аэропорта», - говорится в сообщении.
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«По-прежнему бандформирования открывают огонь из тяжелого вооружения. Районом наибольшего обострения остается донецкий аэропорт и населенные пункты вблизи него», - констатировали в пресс-центре.
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