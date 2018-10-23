Адвокат назвал условия выступления Януковича в суде без участия властей РФ (видео)

На заседание сегодня явились оба адвоката Януковича - Юрий Рябовол, который защищает Януковича за бюджетные средства, а также Александр Горошинский - адвокат Януковича по договору.

Адвокат Януковича Александр Горошинский просил суд предоставить ему три месяца для получения аккредитации российского Министерства юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в очередной раз заседание Оболонского районного суда Киева по рассмотрению дела о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем завершилось ничем.

На заседание сегодня явились оба адвоката Януковича - Юрий Рябовол, который защищает Януковича за бюджетные средства, а также Александр Горошинский - адвокат Януковича по договору. Горошинский должен был сегодня завершить свою речь в рамках судебных прений, поскольку ранее он заверял суд, что ему для этого нужно несколько часов.

Однако заседание началось с требования Горошинского согласовать с ним дальнейшие судебные заседания из-за того, что он на протяжении всей этой недели участвует также в заседании Святошинского райсуда Киева, где защищает экс-"беркутовцев".

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На это председательствующий по делу о госизмене Януковича судья Владислав Девятко отметил, что дни судебных заседаний с Горошинским были согласованы еще раньше, и специально для того, чтобы Горошинский успевал на оба судебных заседания, суд назначает свои заседания на 9 часов утра. На это Горошинский ответил, что ему долго добираться до Святошинского суда на улице Жилянской, для этого ему нужно полтора часа. Судья Девятко отметил, что Оболонский суд обращался в Святошинский суд, и там ему ответили, что перенести заседание по делу экс-"беркутовцев" не представляется возможным. После этого Горошинский выбрал другую тактику затягивания дела, а именно заявил, что Янукович уже якобы согласился выступить с заключительным словом без участия официальных властей России в организации видеоконференцсвязи, однако есть проблема: Янукович хочет, чтобы рядом с ним во время его выступления находился именно адвокат Горошинский, а у него нет аккредитации при российском Министерстве юстиции, в отличие от адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко, которые уже вышли из данного судебного процесса. На это судья Девятко отметил, что, согласно российскому законодательству, процесс получения разрешения иностранным адвокатом для осуществления защиты в России может занять до 3-х месяцев, и этот срок является неприемлемым, поскольку нарушает принцип разумных сроков проведения судебного следствия.

В то же время судья подчеркнул, что суд предоставит Горошинскому разумные сроки для того, чтобы он решил свои дела с российским Минюстом.

"Суд предоставит Горошинскому разумный срок для регистрации, а если этого не произойдет, интересы Януковича во время произнесения им последнего слова смогут защищать Виталий Сердюк и Игорь Федоренко", - сказал Девятко.

На это Горошинский спросил, что означает «разумные сроки». Судья ответил, что ему трудно определить какое-то конкретный время, поскольку адвокат Горошинский уже не раз обещал суду завершить свою речь, однако каждый раз свое обещание не выполнял. После этого Горошинский заявил, что у него есть еще одно заявление от его клиента Януковича, где тот просит суд вывести из процесса бесплатного адвоката Рябовола, поскольку тот якобы осуществляет защиту Януковича против его воли.

Девятко отказал в удалении из процесса Рябовола, отметив, что для этого нет законных оснований. После этого судья напомнил Горошинский, что он (Горошинский) спешит на заседание по делу экс-"беркутовцев", и объявил перерыв до 09.00 24 октября.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года на прениях в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.