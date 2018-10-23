Суд над Януковичем провел очередное заседание: последнее слово экс-президента откладывается (видео)

На сегодня в суде запланировано выступление Януковича с последним словом.

Сегодня судьи в деле государственной измены бывшего президента Виктора Януковича могут пойти в совещательную комнату для вынесения приговора.

На вчерашнее судебное заседание вновь не явились адвокаты экс-президента Александр Горошинский и Александр Байдык.

Планировалось, что они должны завершить свои речи в рамках судебных прений. Однако в начале заседания стало известно, что Горошинский не пришел, так как задействован в другом заседании по делу экс-"беркутовцев", а Байдык находится в Москве у Януковича. Такое объяснение дал журналистам еще один адвокат Януковича Виталий Сердюк, который, по его же словам, сам якобы вышел из данного судебного процесса.

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Вчера в суде, кроме Сердюка, появился также еще и Игорь Федоренко, который тоже якобы вышел из процесса, и гражданин США, которого адвокаты Януковича представили как адвоката Стивена Шнейбаума.

Он, по словам Сердюка, пришел, чтобы "сделать заявление". На это председательствующий по делу судья Владислав Девятко отметил: "передайте пожалуйста мистеру Стивену, что здесь судебные прения совсем в другом уголовном процессе, а его заявление зарегистрировано в порядке запроса на публичную информацию" (заявление в деле о якобы незаконных действий полиции в отношении адвокатов Януковича в помещении суда в августе).

После этого судья предупредил, что если 23 октября адвокаты на появятся для продолжения дебатов, то может быть принято решение об их завершения и о том, что суд пойдет в совещательную комнату для вынесения приговора.

На сегодня в суде запланировано выступление Януковича с последним словом.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года на дебатах в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.