Накануне обещанной встречи в Астане Европарламент примет новую резолюцию по Украине

Европейский парламент обсудит ситуацию в Украине с последующим голосованием соответствующей резолюции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в среду, 14 января, в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента с докладом о ситуации в Украине выступит верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини. После этого состоится широкое обсуждение.

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По результатам дискуссии Европейский парламент должен принять резолюцию, голосование по которой состоится в четверг, 15 января.

Как сообщал УНИАН, Украина, Россия, Германия и Франция обсуждают возможность проведения в Астане встречи в «нормандском формате».

Встреча министров в «нормандском формате» должна состояться в Берлине сегодня, 12 января.

Напомним, 5 января Франция и Германия поставили под сомнение, что четырехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Украине состоится на следующей неделе в столице Казахстана. Эти заявления прозвучали в то время, когда представители Украины, России, Франции и Германии встретились в Берлине, чтобы обсудить усилия по прекращению конфликта на Донбассе.

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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 15 января в Астане состоится встреча руководителей Украины, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Донбассе.

После этого в администрации президента Казахстана подтвердили готовность провести встречу в «нормандском формате».