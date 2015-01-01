Керри и Лавров обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

22:20, 01 января 2015
Мир
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Государственный секретарь США Джон Керри иминистр иностранных дел России Сергей Лавров и во время телефонного разговора обсудили кризис в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России, передает радио "Свобода". «1 января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Джона Керри. Наряду с обменом новогодними поздравлениями руководители внешнеполитических ведомств рассмотрели состояние дел в палестино-израильском урегулировании. Обсуждались также ситуация по Сирии, кризис в Украине и некоторые вопросы двусторонних отношений между Россией и США», - говорится в сообщении.

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Больше подробностей российское внешнеполитическое ведомство не приводит.

Американская сторона пока не сообщает об этом разговоре.

Отношения между Россией и США ухудшились после аннексии Россией украинского Крыма.

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