Амстердамский привет от Саакашвили: журналисты рассказали, как живется в изгнании экс-губернатору Одесской области (видео)

Журналисты отыскали Михеила Саакашвили в маленьких Нидерландах и взяли эксклюзивное интервью.

Тот, что отметился в Грузии. То, что наследил в США. "Украинский грузин" или "враг государственного значения".

Михеил Николозович Саакашвили - экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области. Кум Виктора Ющенко, а Ющенко - кум Петра Порошенко. Но не смотря на высокие политические связи, - "взять живым и только". В родной Грузии его обвинили в подготовке убийства политических оппонентов. С ним "чешется" увидеться украинской прокуратуре.

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Журналисты отыскали Михеила Саакашвили в маленьких Нидерландах и взяли эксклюзивное интервью – компромат на украинскую верхушку. Саакашвили расскажет о скучной жизни торопленого грузина в педантичной Европе. Что скрывает Порошенко от своего народа? А также действительно ли Порошенко и Саакашвили договорились о побеге грузина? Что хочет передать своему куму Саакашвили из Нидерландов? Как живет сегодня украинский грузин? Сколько платит за коммуналку и почему в Нидерландах ищет, где бы провести революцию?

"Я был президентом, сидел в кабинете, ездил в лимузине с большой охраной, встречался с иностранными лидерами. Вы думаете для меня естественно было снова переквалифицироваться в революционера и сидеть в палатке?" - спрашивает Саакашвили.

А также смотрите о том, какие нюансы с прорывом границы Саакашвили нашли эксперты, и почему дело против экс-губернатора приостановили. И главное - когда планирует вернуться Саакашвили - об этом и другом смотрите в сюжете "Украинских сенсаций".