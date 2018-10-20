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Ягланд возложил на Россию ответственность за теракт в Керчи

20:10, 20 октября 2018
Политика
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Ягланд заявил, что РФ ответственна за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины \ Council of Europe

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Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По словам Ягланда, страна-оккупант ответственна за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

«Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Подконтрольные России власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

СК РФ открыл уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт». Позже его переквалифицировали на статью «Массовое убийство».

Украинская прокуратура квалифицирует нападение как террористический акт.

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Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи
Теги: #Россия#Ягланд#Керчь