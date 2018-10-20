Ягланд возложил на Россию ответственность за теракт в Керчи

По словам Генерального секретаря Совета Европы, страна-оккупант ответственна за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

Российская Федерация несет ответственность за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму.

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Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По словам Ягланда, страна-оккупант ответственна за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

«Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Подконтрольные России власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

СК РФ открыл уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт». Позже его переквалифицировали на статью «Массовое убийство».

Украинская прокуратура квалифицирует нападение как террористический акт.