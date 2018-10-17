Денисова попросила у генсека Совета Европы принять "необходимые меры" по теракту в Керчи

По словам украинского омбудсмена, 19 октября на встрече с генсеком Совета Европы она обсудит ситуацию относительно взрыва в оккупированной Керчи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 19 октября на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом обсудит ситуацию относительно взрыва в оккупированной Россией Керчи.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила в эфире "112-Украина".

"И я обратилась еще к Ягланду, это генеральный секретарь Совета Европы... чтобы необходимые меры все же приняли", - сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что в пятницу встретится с генсеком Совета Европы и поднимет вопрос о ситуации в Керчи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировали на статью «Массовое убийство».