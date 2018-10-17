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Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Керчи

21:21, 17 октября 2018
Политика
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Ангела Меркель / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что в Германии потрясены сообщениями о нападении на студентов в Крыму.

«Канцлер Меркель скорбит по многим молодым людям, лишенным жизни. Мы сочувствуем семьям погибших и всем раненым», - написал Зайберт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #теракт#Меркель#Керчь