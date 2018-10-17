Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Керчи

В Германии потрясены сообщениями о нападении на студентов в оккупированном Крыму.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в политехническом колледже оккупированной Керчи.

Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что в Германии потрясены сообщениями о нападении на студентов в Крыму.

«Канцлер Меркель скорбит по многим молодым людям, лишенным жизни. Мы сочувствуем семьям погибших и всем раненым», - написал Зайберт.

Erschütternde Berichte vom Anschlag auf eine Schule auf der #Krim: Kanzlerin #Merkel trauert um die vielen ausgelöschten jungen Leben. Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Opfer und allen Verletzten. — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 17, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».