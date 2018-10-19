Вселенский патриархат не прерывал общения с РПЦ - экзархат русских церквей в Западной Европе

Константинополь продолжает поминать московский патриархат.

Вселенский патриархат (Константинопольский патриархат) не прерывал общения с Русской православной церковью.

Об этом говориться в сообщении на сайте Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе - экзархата вселенского патриархата.

"Наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей православной церковью. Также извещаем вас о том, что вселенский патриархат не прерывал общения с московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говориться в сообщении.

"Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах. Мы призываем всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих нашей Архиепископии-Экзархата молиться о единстве церкви и просим священнослужителей громко возносить в конце сугубой ектении за Божественной литургией следующую молитву архимандрита Софрония", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

14 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви и предусматривает противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем» и не вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.