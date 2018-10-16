РПЦ разорвала отношения с Константинополем: появилась реакция Кремля

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации.

В Кремле заявили, что озабочены разрывом отношений Русской православной церкви с Константинополем и надеются, что интересы РПЦ будут соблюдены.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации.

"Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность", - сообщил Песков.

Представитель Кремля не стал уточнять, что имеет в виду под интересами РПЦ. "Насчет интересов РПЦ сама церковь должна давать пояснения. Мы не можем вмешиваться в церковные дела", - пояснил он. Однако, Песков отметил, что, поскольку православие - "одна из основных религий в России, то, естественно, нам [во властных структурах РФ] не безразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквами".

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Как сообщал УНИАН, сегодня РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

14 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви и предусматривает противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем» и не вмешиваться в «межцерковный диалог».