Волкер: Россия настроена "продолжать войну на Донбассе"

По мнению спецпредставителя США, Россия не намерена менять свою позицию до выборов в Украине.

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер убежден, что Российская Федерация не намерена менять свою позицию до проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Он заявил, что США не могли повлиять на процесс принятия решений президентом России Владимиром Путиным и других представителей РФ относительно того, "продолжать ли войну на Донбассе".

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"Они настроены продолжать делать это. И моя оценка касается того, что шансы на смену ими их позиции теперь ниже, чем они были даже год назад. Я думаю, что Россия по сути решила переждать до украинских выборов, посмотреть, что произойдет - может там будут новые возможности, которые возникнут, чтобы получить более благоприятную позицию для России?", - отметил Волкер.

В этой связи он выразил сожаление, потому что ситуация на Донбассе и в дальнейшем будет иметь негативные гуманитарные последствия.

Также спецпредставитель США считает, что в Украине не рассматривают военный вариант возвращения оккупированных Россией территорий.

"Я могу сказать с большой уверенностью, встретившись со всеми, что Украина не имеет иллюзий относительно возвращения под свой контроль территории, которую она потеряла из-за применения силы (Россией - УНИАН). Это будет катастрофой для Украины, чтобы попробовать это осуществить", - сказал Волкер.

При этом, по его мнению, важным фактом является то, что Украина нарастила потенциал и мощь своих вооруженных сил, что будет позволять ей продолжать превращать страну в успешную европейскую демократию.