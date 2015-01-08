Боевики "ЛНР" получили из России противотанковые ракетные комплексы – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«На вооружении стахановского «казачества» и «бригады» А.Мозгового отмечается массовое появление 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира», прибывших с территории РФ. Кроме того, идут поставки данным бандформированиям противотанковых ракетных комплексов (отмечена переброска порядка 20 ПТРК типа «Фагот», а также нескольких российских ПТРК «Корнет»)», - сообщает Тымчук.

В то же время, по информации ИС, на участке Докучаевск – Тельманово продолжается рост напряженности, боевики наращивают активность в виде разведывательно-диверсионной деятельности.

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«Также на данном участке уплотняются боевые порядки российско-террористических войск, в первую линию выдвигаются мощные огневые средства, во вторых эшелонах создаются тактические резервы в виде замаскированных «под ополчение» подразделений российских ВС, разворачивается полномасштабная система снабжения и обеспечения», - пишет Тымчук.

Тем временем, в районе Новоазовск –Широкино батальонные тактические группы боевиков осуществляют частичную перегруппировку в рамках усовершенствования своей системы обороны.